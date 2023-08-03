Доннарумма готов перейти в «Ювентус»

«Ювентус» мечтает подписать Джанлуиджи Доннарумму в случае ухода Войчеха Шченсного.

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Как сообщает La Gazzetta dello Sport, итальянскому клубу нужно снижать расходы. Кроме того, «Ювентус» хотел бы подписать вратаря, у которого больше перспектив, чем у 33-летнего Шченсного. В связи с этим «Ювентус» мечтает о трансфере Доннаруммы из «ПСЖ».

Сейчас Шченсны получает 6,5 млн евро в год, запасной вратарь Маттиа Перин – 1,5 млн. Оба футболиста хотели бы остаться в Турине, но «Ювентус» готов с ними расстаться. Особенно это касается поляка, у которого слишком высокая зарплата. Но пока переговоров о трансфере Шченсного нет.

Перин уже отказал «Фенербахче», но несколько клубов Серии А проявляют к нему интерес. Шченсны может заинтересовать клубы в АПЛ или топ-клуб из любой другой лиги. Отмечается, что «Бавария» в нем не заинтересована. Возможно, интерес проявит «ПСЖ», так как Шченсны хорошо играет ногами.

Доннарумма готов покинуть «ПСЖ» этим летом, он согласен даже на аренду. Недавно «Ювентус» запросил информацию по поводу 24-летнего вратаря.

Джиджи с радостью вернется в Серию А. Он готов присоединиться к «Ювентусу» и согласен подождать до момента, когда клуб подготовится к его трансферу. Для этого в «Юве» должно поступить подходящее предложение по Шченсному.

Если из «Ювентуса» уйдет еще и Перин, то клуб попытается вернуть Эмиля Аудеро из «Сампдории».

Отмечается, что «Юве» хочет вернуться к традициям, доверив место в воротах основному голкиперу сборной Италии.