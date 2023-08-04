«Барселона» нашла замену Дембеле в «Манчестер Сити»

«Барселона» заинтересована в приобретении полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силвы. 28-летний хавбек призван заменить в стане сине-гранатовых Усмана Дембеле, перешедшего в «ПСЖ».

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По информации журналиста Феррана Мартинеса, руководство «блауграны» уже начало усиленную работу по осуществлению трансфера Силвы. Отмечается, что португалец не против оказаться в каталонском клубе, поэтому будет помогать «Барсе» в переговорах.

В минувшем сезоне Силва провёл за «Манчестер Сити» 55 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и выполнил шесть результативных передач.

Бернарду Силва стал игроком «Манчестер Сити» летом 2017 года, перейдя из «Монако» за € 50 млн. За это время португалец стал пятикратным чемпионом Англии, обладателем Кубка и четырёх Кубков английской лиги, а также победителем Лиги чемпионов.