Тренер клуба РПЛ рассказал, что его приглашали в Медиалигу

«На меня уже выходили несколько команд, в очередь выстраивались. Деньги большие предлагали? Огромные. Профессиональный футбол интереснее и ответственнее. А Медиалига — это шоу», — сказал Евсеев.

В прошлом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Факел» со счетом 1:4 уступил у себя дома московскому «Локомотиву». В следующем матче воронежцы встретятся на выезде с калининградской «Балтикой». Встреча пройдет 6 августа. Команды выйдут на поле в 17.30 по московскому времени.