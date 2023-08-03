Тренер клуба РПЛ рассказал, что его приглашали в Медиалигу

Тренер "Факела" Евсеев рассказал, что его приглашали в Медиалигу
Главный тренер воронежского «Факела» Вадим Евсеев рассказал, что его приглашали в Медиалигу, передает Sport24.
«На меня уже выходили несколько команд, в очередь выстраивались. Деньги большие предлагали? Огромные. Профессиональный футбол интереснее и ответственнее. А Медиалига — это шоу», — сказал Евсеев.
В прошлом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Факел» со счетом 1:4 уступил у себя дома московскому «Локомотиву». В следующем матче воронежцы встретятся на выезде с калининградской «Балтикой». Встреча пройдет 6 августа. Команды выйдут на поле в 17.30 по московскому времени.
С 2021 по 2023 год Евсеев возглавлял ярославский «Шинник». Также он тренировал «Уфу», пермский «Амкар» и «СКА-Хабаровск».
Газета.Ru: главные новости