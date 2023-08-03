УЕФА оштрафовал испанскую «Осасуну»

В прошедшем сезоне «Осасуна» заняла 7 е место в чемпионате Испании, которое дает право сыграть в раунде плей офф квалификации Лиги конференций. Однако в июне дисциплинарный комитет УЕФА начал расследование в отношении клуба по факту организации договорных матчей в сезоне 2013/14 и принял решение не допускать команду из Памплоны до еврокубков. «Осасуна» подала жалобу в апелляционный комитет УЕФА, но тот подтвердил решение дисциплинарной инстанции. После этого испанский клуб обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS), который принял решение допустить команду до участия в Лиге конференций. Позднее «Осасуна» подала иск в суд общей юрисдикции в Памплоне.