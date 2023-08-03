УЕФА оштрафовал испанскую «Осасуну» на 100 тысяч евро
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал испанскую «Осасуну» на 100 тысяч евро за подачу иска в государственный суд общей юрисдикции, сообщает пресс служба организации.
В прошедшем сезоне «Осасуна» заняла 7 е место в чемпионате Испании, которое дает право сыграть в раунде плей офф квалификации Лиги конференций. Однако в июне дисциплинарный комитет УЕФА начал расследование в отношении клуба по факту организации договорных матчей в сезоне 2013/14 и принял решение не допускать команду из Памплоны до еврокубков. «Осасуна» подала жалобу в апелляционный комитет УЕФА, но тот подтвердил решение дисциплинарной инстанции. После этого испанский клуб обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS), который принял решение допустить команду до участия в Лиге конференций. Позднее «Осасуна» подала иск в суд общей юрисдикции в Памплоне.
— В связи с подачей иска клубом «Осасуна» в обычные государственные суды в Памплоне апелляционный орган УЕФА принял решение штрафовать «Осасуну» на 100 000 евро и исключить «Осасуну» из следующего одного (1) клубного турнира УЕФА. Это исключение приостанавливается на испытательный срок в два года, начиная с даты настоящего решения.
Удержать 5% доходов УЕФА, которые «Осасуна» может получить от участия в Лиге конференций УЕФА сезона2023/24, начиная с группового этапа, — говорится в решении УЕФА.
Жеребьевка раунда плей офф Лиги конференций с участием «Осасуны» состоится 7 августа. Матчи пройдут 24 и 31 августа.