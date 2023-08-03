ЦСКА нашел способ обойти санкции и завершить трансфер Виктора Давилы

Московский ЦСКА согласовал все условия перехода нападающего мексиканского «Леона» Виктора Давилы.

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Как сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале, ЦСКА сумел найти способ оплатить трансфер чилийского напдаюащего. По его словам рубли в России конвертируются в дирхамы и отправятся в ОАЭ, откуда их конвертируют в евро и отправят в Венесуэлу, а уже оттуда они в долларах США отправятся сначала в Чили, а затем и в Мексику.

Несмотря на все сложности, Виктор сможет выкупить свой контракт у «Леона» за $ 5 млн уже на этой неделе. Отмечается, что Давила уже прошёл медосмотр для завершения трансфера в ЦСКА, а его контракт с российским клубом будет рассчитан на 4 года.