Ловчев высказался о новичке «Спартака» Тео Бонгонда

«Персонально по Бонгонда. Играет очень интересно, активен, есть техника и удар. Но я не понял момента, когда он и Промес выходили к воротам, и Бонгонда не отдал — а Квинси был в более выгодной позиции. Я понимаю, что все хотят себя проявить и забить, но на табло не только фамилии игроков, там крупно написано название твоей команды. Тем более к Бонгонда есть вопросы, что Промес ему отдал голевую. Дорогой Бонгогда, мы поняли, что ты хотел показаться публике, что ты умеешь кое-что, но футбол — игра коллективная. И если бы в том моменте был гол, счет в конце был бы 3:0 и никакой нервотрепки бы не было. А так вторую домашнюю игру надо было вытаскивать на жилах — начинаются мучения, а я слышу разговоры о чемпионстве», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.