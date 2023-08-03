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«Спартак» не будет завершать трансферную кампанию после подписания Рябчука

Московский «Спартак» продолжит свою активность на трансферном рынке после перехода защитника «Олимпиакоса» Олега Рябчука. Об этом сообщает Metaratings.ru.

«Спартак» не будет завершать трансферную кампанию после подписания Рябчука
© ФК "Спартак"

Источник отмечает, что руководство красно-белых намерено продолжить усиление оборонительной линии и заинтересовано в подписании защитников «Челси» Маланга Сарра и «Бохума» Эрхана Машовича.

Также ресурс проинформировал, что Рябчук решит вопрос с необходимыми документами для приезда в Россию в ближайшее время. 25-летний молдаванин в минувшем сезоне провел за греческий клуб 30 матчей, забил один гол и отдал четыре результативных передачи. Сумма трансфера оценивается в 7 миллионов евро с учетом возможных бонусов при рыночной стоимости в 4 миллиона евро.