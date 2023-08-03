«Спартак» не будет завершать трансферную кампанию после подписания Рябчука
Московский «Спартак» продолжит свою активность на трансферном рынке после перехода защитника «Олимпиакоса» Олега Рябчука. Об этом сообщает Metaratings.ru.
Источник отмечает, что руководство красно-белых намерено продолжить усиление оборонительной линии и заинтересовано в подписании защитников «Челси» Маланга Сарра и «Бохума» Эрхана Машовича.
Также ресурс проинформировал, что Рябчук решит вопрос с необходимыми документами для приезда в Россию в ближайшее время. 25-летний молдаванин в минувшем сезоне провел за греческий клуб 30 матчей, забил один гол и отдал четыре результативных передачи. Сумма трансфера оценивается в 7 миллионов евро с учетом возможных бонусов при рыночной стоимости в 4 миллиона евро.