«Спартак» не будет завершать трансферную кампанию после подписания Рябчука

Также ресурс проинформировал, что Рябчук решит вопрос с необходимыми документами для приезда в Россию в ближайшее время. 25-летний молдаванин в минувшем сезоне провел за греческий клуб 30 матчей, забил один гол и отдал четыре результативных передачи. Сумма трансфера оценивается в 7 миллионов евро с учетом возможных бонусов при рыночной стоимости в 4 миллиона евро.