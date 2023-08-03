Смородская нелестно высказалась о Тикнизяне

Экс-президент "Локомотива" Смородская: не могу представить Тикнизяна в Европе
Экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская оценила перспективы футболиста клуба Наира Тикнизяна уехать в Европу, отметив, что не считает его самым выдающимся игроком, передает Sport24.
«Это не самый выдающийся игрок. В Европе его не могу представить. Посмотрим, как он будет дальше себя показывать. Пока это только маленький успешный отрезок на фоне падения уровня РПЛ», — сказала Смородская.
Защитник стал игроком «Локомотива» летом прошлого года, перейдя в команду из ЦСКА, воспитанником которого он является. Он выступал за молодежную сборную России и принимал участие в чемпионате Европы 2020.
Весной защитник дебютировал за сборную Армении в отборочном турнире чемпионата Европы 2024 года. Он провел три матча, отметившись одним забитым мячом.
В прошлом сезоне Тикнизян провел в чемпионате России 29 матчей, забив пять голов.