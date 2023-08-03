Агент Головина объяснил причину замены игрока в матче с "Арсеналом"

Александр Клюев, агент российского полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал о причине замены футболиста в конце матча Emirates Cup с английским «Арсеналом».

© Betassist

Встреча состоялась на стадионе «Эмирейтс» 2 августа. Головин вышел на поле в стартовом составе и был заменён на 84-й минуте. Основное время матча завершилась со счётом 1:1, в серии пенальти точнее был лондонцы – 5:4.

«С Сашей всё в порядке. В конце игры просто свело ногу. А так всё хорошо», – приводит слова Клюева «Спорт-экспресс».