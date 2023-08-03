Стали известны все пары 1/8 финала женского ЧМ-2023

Сегодня, 3 августа, завершился групповой этап проходящего в эти дни в Австралии и Новой Зеландии женского чемпионата мира 2023 года. По его итогам 16 из 32 команд смогли пробиться в плей-офф, где сыграют друг с другом в 1/8 финала.

Пары 1/8 финала выглядят следующим образом:

Швейцария — Испания.

Нидерланды — ЮАР.

Япония — Норвегия.

Швеция — США.

Австралия — Дания.

Франция — Марокко.

Англия — Нигерия.

Колумбия — Ямайка.

Матчи 1/8 финала пройдут 5-8 августа. Восемь сильнейших команд этой стадии сыграют друг с другом за выход в полуфинал.

Матч за третье место на чемпионате мира 2023 года пройдёт 19 августа. Проведение финального матча запланировано на 20 августа.