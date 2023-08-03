Новый вратарь «Зенита» высказался о конкуренции с Кержаковым и Васютиным

«Конкуренция с Кержаковым? Не забывал бы и Васютина. Он тоже качественный вратарь как и Миша. Поэтому к конкуренции я был готов изначально. Всегда к ней готов. Постараюсь сделать все от меня зависящее.



В плане организации «Зенит» похож на «Краснодар». В «Сочи» было поскромнее», — передаёт слова Адамова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.