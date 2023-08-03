Новый вратарь «Зенита» высказался о конкуренции с Кержаковым и Васютиным

Новый вратарь «Зенита» Адамов высказался о конкуренции с Кержаковым и Васютиным
Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Денис Адамов высказался о конкуренции с другими вратарями команды Михаилом Кержаковым и Александром Васютиным, пообещав, что постарается сделать всё от себя зависящее.
«Конкуренция с Кержаковым? Не забывал бы и Васютина. Он тоже качественный вратарь как и Миша. Поэтому к конкуренции я был готов изначально. Всегда к ней готов. Постараюсь сделать все от меня зависящее.
В плане организации «Зенит» похож на «Краснодар». В «Сочи» было поскромнее», — передаёт слова Адамова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Адамов перешёл в «Зенит» из «Сочи». В обратном направлении отправился голкипер Никита Гойло, который был арендован сочинской командой до конца нынешнего сезона.
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