Кутепов: с теплотой вспоминаю время в «Спартаке» при Тедеско
Бывший защитник московского «Спартака» Илья Кутепов поделился воспоминаниями о работе с экс-тренером красно-белых Доменико Тедеско.
«У Тедеско был не совсем спартаковский футбол. Зато был результат, заняли второе место. Вспоминаю то время с теплотой. Плюс в то время был не только Доменико, но и в его штабе были сильные профессионалы, с кем до сих пор общаюсь», – приводит слова Кутепова «РБ Спорт».
Тедеско был главным тренером «Спартака» с октября 2019 года по май 2021 года. Под его руководством москвичи стали серебряными призёрами чемпионата России в сезоне-2020/2021. В настоящее время он возглавляет сборную Бельгии.
Кутепов играл за «Спартак» с 2016 по 2022 год. В настоящее время он находится в статусе свободного агента. Последним клубом защитника было московское «Торпедо».