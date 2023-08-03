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Кутепов: с теплотой вспоминаю время в «Спартаке» при Тедеско

Бывший защитник московского «Спартака» Илья Кутепов поделился воспоминаниями о работе с экс-тренером красно-белых Доменико Тедеско.

Кутепов: с теплотой вспоминаю время в «Спартаке» при Тедеско
© Betassist

«У Тедеско был не совсем спартаковский футбол. Зато был результат, заняли второе место. Вспоминаю то время с теплотой. Плюс в то время был не только Доменико, но и в его штабе были сильные профессионалы, с кем до сих пор общаюсь», – приводит слова Кутепова «РБ Спорт».

Тедеско был главным тренером «Спартака» с октября 2019 года по май 2021 года. Под его руководством москвичи стали серебряными призёрами чемпионата России в сезоне-2020/2021. В настоящее время он возглавляет сборную Бельгии.

Кутепов играл за «Спартак» с 2016 по 2022 год. В настоящее время он находится в статусе свободного агента. Последним клубом защитника было московское «Торпедо».