Кутепов: с теплотой вспоминаю время в «Спартаке» при Тедеско

«У Тедеско был не совсем спартаковский футбол. Зато был результат, заняли второе место. Вспоминаю то время с теплотой. Плюс в то время был не только Доменико, но и в его штабе были сильные профессионалы, с кем до сих пор общаюсь», – приводит слова Кутепова «РБ Спорт».