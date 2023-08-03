Экс-тренер «Спартака» готов возглавить команду РПЛ

«Какой клуб я бы хотел возглавить в России? Мне был бы интересен любой клуб. Даже тот, кто попал в сложную ситуацию и борется за выживание, а не за первые места. Работать в своей стране, разговаривать на родном языке и доказывать свою состоятельность всегда приятно», — приводит слова Чернышова Legalbet.