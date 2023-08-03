Экс-тренер «Спартака» готов возглавить команду РПЛ

Чернышов готов возглавить команду РПЛ
Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов заявил, что готов возглавить любой клуб в России.
«Какой клуб я бы хотел возглавить в России? Мне был бы интересен любой клуб. Даже тот, кто попал в сложную ситуацию и борется за выживание, а не за первые места. Работать в своей стране, разговаривать на родном языке и доказывать свою состоятельность всегда приятно», — приводит слова Чернышова Legalbet.
Чернышов сообщил, что интереса к его кандидатуре от российских клубов нет. 55-летний специалист ведет переговоры с азиатскими и арабскими клубами. Также, по словам Чернышова, у него были предложения из Саудовской Аравии.
В январе 2023 года Чернышов возглавил сербский клуб «Раднички». Под его руководством команда заняла восьмое место в Первой лиге Сербии, что является лучшим результатом в ее новейшей истории. В июне Чернышов заявил, что не будет продлевать контракт с сербским клубом, который был рассчитан до 30 июня.
В Сербии Чернышов также возглавлял «Спартак» из Суботицы. Российский специалист работал в индийском клубе «Мохаммедан Калькутта».
В России Чернышов возглавлял московский «Спартак» и брянское «Динамо».