Новый директор «Спартака» высказался об админресурсе «Газпрома»

Директор «Спартака» высказался о «Газпроме» и «Зените».

– После «Сибнефти» вы работали в «Газпром нефти». Какие у вас отношения с Александром Дюковым?

– Хорошие. Александр Валерьевич пожелал мне удачи в развитии «Спартака». Теперь будем сотрудничать на ниве развития футбола. Дюков построил из «Газпром нефти» передовую компанию. И всегда поддерживал спорт и, конечно, «Авангард». За это Александру Валерьевичу большая благодарность.

– Как полагаете, «Газпром» использует админресурс в российском футболе?

– Это скользкий тезис. Мне кажется, важно сначала в своих проблемах разобраться, а потом других обвинять. «Зенит» гораздо более продолжительное время занимается своим развитием в стабильных условиях.

Стабильное руководство, тренерский состав. В этом их заметное преимущество. В «Спартаке» из-за постоянных изменений на всех уровнях сложно было рассчитывать на сопоставимый результат.