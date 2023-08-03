Новый директор «Спартака» высказался об админресурсе «Газпрома»

Директор «Спартака» об админресурсе «Газпрома»: «Это скользкий тезис. Важно сначала в своих проблемах разобраться, а потом других обвинять»
Директор «Спартака» высказался о «Газпроме» и «Зените».
– После «Сибнефти» вы работали в «Газпром нефти». Какие у вас отношения с Александром Дюковым?
– Хорошие. Александр Валерьевич пожелал мне удачи в развитии «Спартака». Теперь будем сотрудничать на ниве развития футбола. Дюков построил из «Газпром нефти» передовую компанию. И всегда поддерживал спорт и, конечно, «Авангард». За это Александру Валерьевичу большая благодарность.
– Как полагаете, «Газпром» использует админресурс в российском футболе?
– Это скользкий тезис. Мне кажется, важно сначала в своих проблемах разобраться, а потом других обвинять. «Зенит» гораздо более продолжительное время занимается своим развитием в стабильных условиях.
Стабильное руководство, тренерский состав. В этом их заметное преимущество. В «Спартаке» из-за постоянных изменений на всех уровнях сложно было рассчитывать на сопоставимый результат.
Важно сейчас определиться с долгосрочным вектором развития клуба и стабильно следовать ему. Тогда можно будет говорить о полноценной конкуренции, – сказал новый исполнительный директор «Спартака» Сергей Белых.
Директор «Спартака» об админресурсе «Газпрома»: «Это скользкий тезис. Важно сначала в своих проблемах разобраться, а потом других обвинять»
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