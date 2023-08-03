Жирков оценил переход Марио Фернандеса в «Зенит»

«Не знаю, обсуждался ли в ЦСКА вопрос о его возвращении или нет, но если "Зенит" сделал предложение, то почему бы не перейти?» — заявил Жирков.

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год, после чего взял паузу в карьере. С января 2023 года защитник играл в аренде за бразильский «Интернасьонал», однако 21 апреля досрочно покинул клуб по личным причинам. После этого ЦСКА вел переговоры о возвращении защитника, однако он перешел в «Зенит». Соглашение рассчитано на один год с возможностью продления на сезон.