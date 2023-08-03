«ПСВ» предложил за Захаряна € 12 млн

По данным источника, клуб из города Эйндховен готов включить в сделку по переходу 20-летнего полузащитника бонусы. Отмечается, что Захарян рассматривается в качестве замены полузащитнику Хави Симонсу, который в летнее трансферное окно перешёл во французский «ПСЖ».

Захарян выступает за «Динамо» с 2020 года. В сезоне-2022/2023 он провёл в составе клуба 37 матчей, в которых отметился пятью голами и десятью результативными передачами. В нынешнем сезоне полузащитник забил один гол и сделал одну передачу в трёх встречах. Контракт игрока с «Динамо» действует до конца июня 2024 года.