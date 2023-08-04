Тренер Семин назвал провокацией вопрос о чемпионстве «Спартака»

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин считает, что еще пока рано говорить о возможном чемпионстве московского «Спартака». Его слова передает «Рейтинг букмекеров».
«Можно только порадоваться за болельщиков «Спартака», что их клуб так удачно начал новый сезон. Далеко идущие выводы делать не стоит. Шансы на чемпионство? Не надо после двух туров вешать «Спартаку» золотые медали. Такие вопросы — это провокация. Впереди 28 матчей», — сказал Семин.
В стартовых двух турах Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-белые одержали две победы — над «Оренбургом» и «Балтикой».
Новый сезон РПЛ стартовал 21 июля. После двух туров лидером чемпионата являются две команды — «Краснодар» и «Спартак». Подопечные Владимира Ивича являются лидером турнирной таблицы за счет дополнительных показателей (разницы забитых и пропущенных мячей). Следом идет сразу несколько команд: «Локомотив», «Зенит», «Крылья Советов», «Ростов» и «Урал» — у них по четыре очка. Замыкают таблицу «Факел» и «Балтика».