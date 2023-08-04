Бывший игрок "Фиорентины" Наппи считает, что Кокорин может пригодиться команде

"Я слышал, что он хорошо играл на Кипре. "Фиорентина" сыграет в Лиге конференций. В клубе могут подумать, что им может пригодиться Александр. В прошлом сезоне им не хватило глубины состава", - сказал Наппи.

Кокорин стал игроком "Фиорентины" в 2021 году, перейдя из московского "Спартака". Также нападающий в России известен по выступлениям за "Зенит", "Сочи", "Динамо" и "Анжи". Прошлым летом "Фиорентина" отдала россиянина кипрскому "Арису" в аренду сроком на один год. На Кипре не раз говорили о своем желании сохранить у себя российского нападающего. Всего в минувшем сезоне Кокорин принял участие в 27 матчах местного чемпионата, забив 11 мячей. Вместе с командой он выиграл золотые медали.