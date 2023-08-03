На Украине потребовали исключить россиян из УЕФА

Украинская ассоциация футбола призвала УЕФА отстранить граждан России от работы в организации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу УАФ.

Во вторник, 1 августа, в УЕФА начался новый рабочий цикл, который продлится до 2027 года. Должности в административных органах организации заняли 15 представителей России.

В частности, глава РФС Александр Дюков остался первым вице-председателем комитета национальных ассоциаций и заместителем председателя комитета по клубным соревнованиям.

Глава РПЛ Александр Алаев занял кресло председателя комитета по делам безопасности на стадионах, генсек РФС Максим Митрофанов вошел в комитет по проведению клубных соревнований.

В украинской ассоциации подчеркнули, что союзу следует придерживаться «гуманитарных ценностей и справедливости, присущих европейской футбольной семье».

Кроме того, заметили в УАФ, организации необходимо рассмотреть возможность отстранения россиян от высоких должностей в УЕФА.