В «ПСЖ» отреагировали на информацию о возможном уходе Луиса Энрике

В «ПСЖ» прокомментировали слухи о возможном уходе главного тренера Луиса Энрике. Согласно изданию Marca, испанский специалист может покинуть команду. Утверждалось, что он недоволен неопределённостью с будущим форварда Килиана Мбаппе.
Однако представитель клуба назвал эти слухи неуместными и нелепыми. Его слова приводит известный журналист Фабрицио Романо.
Луис Энрике возглавил «ПСЖ» в 2023 году, сменив на этом посту Кристофа Галтье.
Что касается нападающего Килиана Мбаппе, руководство клуба заинтересовано в его продаже, но сам футболист хочет доработать контракт до конца, который истекает следующим летом. В этом случае он сможет стать свободным агентом через год.