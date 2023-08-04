В «ПСЖ» отреагировали на информацию о возможном уходе Луиса Энрике

В «ПСЖ» прокомментировали слухи о возможном уходе главного тренера Луиса Энрике. Согласно изданию Marca, испанский специалист может покинуть команду. Утверждалось, что он недоволен неопределённостью с будущим форварда Килиана Мбаппе.

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Однако представитель клуба назвал эти слухи неуместными и нелепыми. Его слова приводит известный журналист Фабрицио Романо.

Луис Энрике возглавил «ПСЖ» в 2023 году, сменив на этом посту Кристофа Галтье.