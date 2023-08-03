Тренер ПСЖ может уйти из клуба из-за Мбаппе

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике рассматривает возможность ухода из клуба из-за ситуации с нападающим Килианом Мбаппе. Об этом сообщает Marca.

Как утверждает издание, тренер получает сигналы из клуба о том, что он не сможет рассчитывать на Мбаппе, если форвард не согласится на продажу этим летом. Вероятнее всего, футболиста исключат из состава.

Также на решение испанского специалиста может повлиять уход из команды советника по спортивным вопросам Луиша Кампуша. Энрике возглавил ПСЖ в июле 2023 года. Его контракт сроком на два года.

В мае прошлого года СМИ сообщали, что Мбаппе подписал новый контракт с ПСЖ, действующий до лета 2024 года. При этом другие источники указывали на то, что футболист уже подписал соглашение с мадридским «Реалом». В итоге громкий переход в испанский клуб не состоялся.