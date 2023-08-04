УЕФА обновил таблицу коэффициентов

Россия в новой версии рейтинга осталась на 25-м месте, что является худшим результатом в истории. Выше России в таблице Кипр (23) и Румыния (24), ниже — Венгрия (26) и Болгария (27).

Напомним, российские клубы отстранены от участия во всех еврокубках по решению УЕФА после начала СВО на территории Украины. В сезоне-2023/2024 Россия также не будет представлена какими-либо командами в Лиге чемпионов, Лиге Европы или Лиге Конференций.