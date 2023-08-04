Футболист Малком не исключил своего возвращения в Россию

"Будущее известно только Богу. Не могу предсказать, как все сложится в дальнейшем. Но могу вас заверить, что из всех клубов, в которых играл, "Зенит" — абсолютный топ, на первом месте", - сказал Малком.

Малком перешел в "Аль-Хиляль" 3 августа. Сумма сделки составила €60 млн, а все платежи должны быть выплачены до конца сезона-2023/24. Эта продажа стала самой дорогой в истории Российской премьер-лиги (РПЛ). Малком перебрался в "Зенит" в 2019 году из "Барселоны". За это время, проведенное в России, он успел четырежды стать чемпионом страны, один раз выигрывал Кубок России и три раза — Суперкубок.