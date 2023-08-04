Агуэро объяснил, почему Месси не поехал в Саудовскую Аравию

Бывший нападающий «Атлетико», «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Серхио Агуэро считает, что Лионель Месси выбрал «Интер Майами» из-за комфортной жизни в США. Его слова передает Goal.

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«Думаю, что между Майами и Саудовской Аравией Лео выбрал первый вариант из-за комфорта. Майами — хорошее место, здесь много латиноамериканцев. Он наверняка также думал о своей семье, в Саудовской Аравии им было бы сложнее.

Я думаю, что он не видел ничего, кроме этого, это его личное решение. Криштиану, возможно, другой человек, и он принял решение отправиться в Аравию по другим причинам», — сказал Агуэро.

Месси этим летом сменил свой клуб. После двух лет в «Пари Сен-Жермен» игрок решил покорить МЛС. Он подписал контракт с «Интер Майами» и дебютировал за клуб, отличившись со штрафного в первом матче. До перехода в клуб из США Месси отправляли в чемпионат Саудовской Аравии, где готовы были предложить более высокую зарплату.