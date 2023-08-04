Смородская: «Локомотив» не будет бороться за Миранчука, ему надо уходить из «Аталанты»

Смородская заявила, что Миранчук должен покинуть "Аталанту"
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что Алексей Миранчук должен уйти из «Аталанты». Ее слова передает «Спорт день за днем».
«Считаю, что он будет искать продолжение своей карьеры в Европе. Ему как-то не везет с командой. То есть, все как-то налаживается, а потом травма. И вот так вот не сложилось, что называется. Я продолжаю в него верить как в отличного футболиста.
Думаю, «Локомотив» не будет за него бороться. Уходить из «Аталанты» ему надо. Агент должен искать ему команду в Италии, Испании», — сказала Смородская.
Миранчук в сентябре 2020 года перебрался в итальянскую «Аталанту» из московского «Локомотива». Его контракт с клубом истекает летом 2024 года.
Россиянину не удалось закрепиться в основном составе команды, и летом прошлого года он на правах аренды перешел в «Торино». Полузащитник год провел в клубе из Турина, забив четыре гола в 29 играх, и в клубе захотели его сохранить. Агент игрока сообщил о приостановлении переговоров клубов по трансферу россиянина.
Ранее в Италии заявили, что Миранчук мог бы играть за «Наполи».