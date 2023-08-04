Смородская: «Локомотив» не будет бороться за Миранчука, ему надо уходить из «Аталанты»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что Алексей Миранчук должен уйти из «Аталанты». Ее слова передает «Спорт день за днем».

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«Считаю, что он будет искать продолжение своей карьеры в Европе. Ему как-то не везет с командой. То есть, все как-то налаживается, а потом травма. И вот так вот не сложилось, что называется. Я продолжаю в него верить как в отличного футболиста.

Думаю, «Локомотив» не будет за него бороться. Уходить из «Аталанты» ему надо. Агент должен искать ему команду в Италии, Испании», — сказала Смородская.

Миранчук в сентябре 2020 года перебрался в итальянскую «Аталанту» из московского «Локомотива». Его контракт с клубом истекает летом 2024 года.

Россиянину не удалось закрепиться в основном составе команды, и летом прошлого года он на правах аренды перешел в «Торино». Полузащитник год провел в клубе из Турина, забив четыре гола в 29 играх, и в клубе захотели его сохранить. Агент игрока сообщил о приостановлении переговоров клубов по трансферу россиянина.