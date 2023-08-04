«Аль-Хиляль» нацелился на молодую звезду «Лилля»

23-летний Дэвид сыграл 40 матчей за «Лилль» в прошедшем сезоне во всех турнирах, отметившись в них 26 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Его контракт с клубом действует до июня 2025 года. Ранее в СМИ появлялись слухи об интересе к Дэвиду со стороны мадридского «Реала» и нескольких клубов английской Премьер-лиги.