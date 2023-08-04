Игрок «Зенита» Караваев: рассматривал варианты в Европе, но сейчас непросто уехать

«Означает ли, что из-за своего возраста и нового контракта с «Зенитом» я уже не попаду в более крутой клуб? Здесь объективно да. «Зенит» — лучший клуб в России. А как будет дальше — посмотрим.



Я рассматривал варианты в Европе, но сейчас непросто уехать. Но не исключаю этого в будущем: если всё сложится, почему нет?



Есть ли чувство, что я себя ещё не полностью реализовал? Конечно, есть. Могу лучше и не буду этого скрывать. Может, ещё дореализую», — приводит слова Караваева Sport24.