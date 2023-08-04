Экс-тренер «Спартака» Чернышов: Роман Павлюченко обещал набить мне морду

Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов поделился подробностями его конфликта с экс-нападающим красно-белых Романом Павлюченко.
«Когда я ушёл из «Спартака», то руководства клуба сделало меня виновным во всех грехах. Возможно, они говорили футболистам: «Валите на Чернышова, чтобы самим не подставляться». Они так и сделали. Как, например, Павлюченко. Что он говорил? Если меня где-то увидит — сразу морду набьёт», — цитирует Чернышова «Спорт-экспресс».
Андрей Чернышов был главным тренером «Спартак» с июня по сентябрь 2003 года. Именно он сменил в должности наставника красно-белых Олега Романцева.
Последним местом работы Чернышова были «Раднички». 55-летний российский специалист возглавлял сербскую команду с января по июнь 2023 года.
За время тренерской карьеры Андрей Черныщов успел поработать в тбилисском и брянском «Динамо», белорусском «Витебске», сербском «Спартаке», индийском «Мохаммедане» и ряде других клубов.