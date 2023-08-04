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Бывший тренер «Спартака» Чернышов: Роман Павлюченко обещал набить мне морду

Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов поделился подробностями его конфликта с экс-нападающим красно-белых Романом Павлюченко.

Экс-тренер «Спартака» Чернышов: Роман Павлюченко обещал набить мне морду
© Betassist

«Когда я ушёл из «Спартака», то руководства клуба сделало меня виновным во всех грехах. Возможно, они говорили футболистам: «Валите на Чернышова, чтобы самим не подставляться». Они так и сделали. Как, например, Павлюченко. Что он говорил? Если меня где-то увидит — сразу морду набьёт», — цитирует Чернышова «Спорт-экспресс».

Андрей Чернышов был главным тренером «Спартак» с июня по сентябрь 2003 года. Именно он сменил в должности наставника красно-белых Олега Романцева.

Последним местом работы Чернышова были «Раднички». 55-летний российский специалист возглавлял сербскую команду с января по июнь 2023 года.

За время тренерской карьеры Андрей Черныщов успел поработать в тбилисском и брянском «Динамо», белорусском «Витебске», сербском «Спартаке», индийском «Мохаммедане» и ряде других клубов.