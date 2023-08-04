Экс-тренер «Спартака» Чернышов: Роман Павлюченко обещал набить мне морду

«Когда я ушёл из «Спартака», то руководства клуба сделало меня виновным во всех грехах. Возможно, они говорили футболистам: «Валите на Чернышова, чтобы самим не подставляться». Они так и сделали. Как, например, Павлюченко. Что он говорил? Если меня где-то увидит — сразу морду набьёт», — цитирует Чернышова «Спорт-экспресс».