Игрок «Зенита» ответил Дзюбе на слова о Рио-де-Жанейро

Караваев сравнил "Зенит" с "Шахтером": никто не возмущался, что у них были бразильцы
Защитник сборной России и «Зенита» Вячеслав Караваев в интервью Sport24 отметил важность коллектива и атмосферы в нем для завоевания чемпионства.
«Да, у нас очень сильный состав. Но никто же не мешает другим клубам грамотно работать — строить сильные команды. Так что это не к нам вопросы. У нас хороший коллектив, атмосфера. И все в совокупности дает результат.
Дзюба навал клуб Рио-де-Жанейро? Артем всегда говорит, что думает. Что это обсуждать? В «Шахтере» тоже всегда бразильцы были. И никто не возмущался», — сказал Караваев.
В минувшем сезоне «Зенит» четвертый раз подряд выиграл чемпионат России. 15 июля сине-бело-голубые в матче за Суперкубок России обыграли ЦСКА в серии пенальти.
В текущем сезоне в составе петербургской команды значатся десять легионеров, шесть из которых бразильцы. Это защитники Дуглас Сантос и Роберт Ренан, полузащитники Ду Кейрос, Клаудиньо, Вендел и Густаво Мантуан. 3 августа «Зенит» объявил об уходе Малкома в саудовский «Аль-Хиляль».
6 августа петербуржцы сыграют с «Динамо».