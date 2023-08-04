Игрок «Зенита» ответил Дзюбе на слова о Рио-де-Жанейро

«Да, у нас очень сильный состав. Но никто же не мешает другим клубам грамотно работать — строить сильные команды. Так что это не к нам вопросы. У нас хороший коллектив, атмосфера. И все в совокупности дает результат.



Дзюба навал клуб Рио-де-Жанейро? Артем всегда говорит, что думает. Что это обсуждать? В «Шахтере» тоже всегда бразильцы были. И никто не возмущался», — сказал Караваев.