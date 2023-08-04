Игрок «Урала» Железнов: по меркам РПЛ Иванов крутой президент

«Викторович – вообще топ, классный президент. Всегда поможет, подскажет. Очень любит шутки. Умеет создать правильную атмосферу. Честный, открытый. По меркам РПЛ он крутой президент.



Он на каждой тренировке «Урала» присутствует? Наверное, не на каждой. Но всегда, когда приезжает на тренировку, пошутит и уйдет. Разряжает атмосферу. Плюс он же вообще спортик. В зале с нами часто тренируется.



Он может «напихать» кому-то из футболистов? Да, может. Но это всеми воспринимается нормально. Всегда все по делу. Лучше не попадаться ему на глаза в таком состоянии [в гневе] (смеется). Он же на каждой игре сидит с нами на скамейке. Там у него эмоции через край. Ну, это футбол, по-другому тут никак вообще. Мы же играем для болельщиков, он хочет, чтобы наша игра им нравилась", — приводит слова Железнова «РБ Спорт».