Владелец «Челси» Боули продаст часть клуба после многомиллионных вливаний

Владелец лондонского «Челси» Тодд Боули готов продать долю в футбольном клубе. Об этом сообщает Bloomberg.

В прошлом сезоне консорциум Боули Clearlake Capital потратил на трансферном рынке $759 млн. Как утверждает источник, «Челси» обратился к инвесторам с просьбой о привлечении капитала для лондонского клуба. Боули намерен привлечь около $500 млн новых инвестиций в обмен на соответствующую долю в команде. Бизнесмен готов предоставить потенциальному инвестору конфиденциальность и не разглашать его имя.

Первый сезон под управлением новой группы владельцев стал разочарованием для лондонского клуба, который обычно регулярно претендует на трофеи в Англии и Европе. «Челси» стал 12-м (худший результат за последние 29 лет) в Английской премьер-лиге (АПЛ) и не попал в еврокубки.