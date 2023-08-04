Немецкие футболистки не могут вернуться домой после вылета с ЧМ

Футболистки женской сборной Германии не могут вернуться на родину из-за проблем с авиабилетами после участия на чемпионате мира в Австралии. Об этом сообщает Bild.

Как утверждает издание, у Немецкого футбольного союза (DFB) не было плана на случай досрочного вылета с турнира и билеты для команды на столь ранний период не резервировали. Команда отправится в Германию небольшими группами на разных рейсах, где еще есть свободные места.

3 августа женская сборная Германии сыграла вничью с командой Южной Кореи со счетом 1:1, что не позволило команде выйти из группы — немки финишировали третьими.

Немецкие футболистки с 1991 года являются регулярными участниками плей-офф чемпионатов мира. В 2003 и 2007 году они завоевывали этот титул.