Немецкие футболистки не могут вернуться домой после вылета с ЧМ
Футболистки женской сборной Германии не могут вернуться на родину из-за проблем с авиабилетами после участия на чемпионате мира в Австралии. Об этом сообщает Bild.
Как утверждает издание, у Немецкого футбольного союза (DFB) не было плана на случай досрочного вылета с турнира и билеты для команды на столь ранний период не резервировали. Команда отправится в Германию небольшими группами на разных рейсах, где еще есть свободные места.
3 августа женская сборная Германии сыграла вничью с командой Южной Кореи со счетом 1:1, что не позволило команде выйти из группы — немки финишировали третьими.
Немецкие футболистки с 1991 года являются регулярными участниками плей-офф чемпионатов мира. В 2003 и 2007 году они завоевывали этот титул.
Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.