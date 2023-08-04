Тикнизян совершенно не интересен немецкому «Вольфсбургу»

Спортивный директор «Вольфсбурга» Себастьян Шиндзелорц заявил, что защитника московского «Локомотива» Наира Тикнизяна нет даже в лонг-листе немецкого клуба.

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«Интерес к Тикнизяну? Его профиля даже нет у нас на столе», — приводит слова Шиндезелорца «Спорт-экспресс».

В середине июля журналист Иван Карпов сообщил, что «Вольфсбург» заинтересовался Тикнизяном после его матчей за сборную Армении в июне этого года. Немецкий клуб ищет усиление на левый фланг обороны.

26 июля в другом немецком клубе «Вердера» также отреагировал на слухи об интересе к Тикнизяну, отказавшись комментировать эту информацию.

2 августа Metaratings сообщил, что интерес к Тикнизяну проявляет и испанский «Реал Сосьедад», который готов был купить защитника «Локомотива» за 2 млн евро.

В своем недавнем интервью Тикнизян рассказал, что хочет уехать в европейский чемпионат, так как уровень РПЛ в последние годы падает.

24-летний Тикнизян перешел в «Локомотив» из ЦСКА в августе 2021 года. Сумма трансфера составила 5,5 млн евро (по данным Transfermakrt). Его онтракт с клубом рассчитан до июня 2026 года. Transfermakrt оценивает его в 2,5 млн.