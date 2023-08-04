Тренер объяснил, почему Акинфеев никогда не будет бить пенальти

Тренер Непомнящий рассказал о табу Акинфеева на пробитие пенальти
Известный советский и российский тренер Валерий Непомнящий рассказал, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев имеет поставленный удар. Его слова передает «Российская газета».
«У него было столько моментов, когда у другого могли опуститься руки… Он держит планку. Когда Акинфеев забьет за ЦСКА? Он принципиально против того, чтобы бить пенальти, хотя у него один из самых поставленных ударов в российском футболе. Игорь на тренировках такие забивал — полевым игрокам и не снилось. Акинфеев как то сказал: «Никогда не буду бить пенальти другому голкиперу». Для него это табу. Вратарская солидарность», — сказал Непомнящий.
11 июня Акинфеев сумел отразить три послематчевых пенальти в финале Кубка России. Основное время завершилось со счетом 1:1. Его действия помогли ЦСКА завоевать этот трофей впервые за десять лет. В 2023 году голкипер празднует 20-летие своего первого матча во взрослом футболе.
Акинфеев является воспитанником ЦСКА. Всего на его счету более 500 матчей за «армейцев», 350 из которых стали «сухими».
Вместе с командой он шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны, а в сезоне-2004/05 становился обладателем Кубка УЕФА.