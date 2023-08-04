Тренер объяснил, почему Акинфеев никогда не будет бить пенальти

«У него было столько моментов, когда у другого могли опуститься руки… Он держит планку. Когда Акинфеев забьет за ЦСКА? Он принципиально против того, чтобы бить пенальти, хотя у него один из самых поставленных ударов в российском футболе. Игорь на тренировках такие забивал — полевым игрокам и не снилось. Акинфеев как то сказал: «Никогда не буду бить пенальти другому голкиперу». Для него это табу. Вратарская солидарность», — сказал Непомнящий.