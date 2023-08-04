Игрок «Зенита» ответил, принципиально ли обыгрывать московские клубы

«Зениту» принципиально каждый раз доказывать, брать верх над Москвой? Нет. В Москве большие клубы, из-за этого матчи всегда значимые. Нам хочется выигрывать, брать титулы постоянно — если в соперниках будет «Краснодар», как у ЦСКА в финале Кубка, матч будет не менее принципиальным. Каждая команда может настроиться на одну игру и выдать топовый матч, как тот же «Акрон» в прошлом году», — сказал Караваев.