Игрок «Зенита» ответил, принципиально ли обыгрывать московские клубы

Игрок "Зенита" Караваев заявил, что не принципиально каждый раз обыгрывать клуб из Москвы
Защитник сборной России и «Зенита» Вячеслав Караваев в интервью Sport24 рассказал о принципиальности противостояния с клубами из Москвы.
«Зениту» принципиально каждый раз доказывать, брать верх над Москвой? Нет. В Москве большие клубы, из-за этого матчи всегда значимые. Нам хочется выигрывать, брать титулы постоянно — если в соперниках будет «Краснодар», как у ЦСКА в финале Кубка, матч будет не менее принципиальным. Каждая команда может настроиться на одну игру и выдать топовый матч, как тот же «Акрон» в прошлом году», — сказал Караваев.
Караваев является воспитанником ЦСКА. После ухода из клуба в 2016 году он поиграл за чешскую «Спарту» и голландский «Витесс». С 2019-го защитник защищает цвета «Зенита».
Новый сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) стартовал 21 июля. После двух туров лидером чемпионата являются две команды — «Краснодар» и «Спартак». И «быки», и красно-белые одержали две победы в двух матчах на старте сезона. Однако команда Владимира Ивича является лидером турнирной таблицы за счет дополнительных показателей (разницы забитых и пропущенных мячей). Следом идет сразу несколько команд: «Локомотив», «Зенит», «Крылья Советов», «Ростов» и «Урал» — у них по четыре очка.