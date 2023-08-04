Овчинников: если «Газпром» спонсирует иностранные клубы, значит России это нужно

«Спонсирование «Газпромом» иностранных клубов — это чистая политика. Дело тут даже не в «Газпроме». Значит, нашей стране это нужно. Простым болельщикам надо просто болеть за свои команды — всё. Не надо лезть. Если они хотят понимать, то пусть обратятся к нашему Верховному, он им всё объяснит. Думаю, деньги «Газпрома», которые туда уходят, оттуда же возвращаются обратно. Мы не совсем же тупые», — приводит слова Овчинникова Legalbet.