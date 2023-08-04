Овчинников: Если «Газпром» спонсирует иностранные клубы, значит России это нужно
Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников высказался о спонсировании российской компанией «Газпром» зарубежных футбольных клубов.
«Спонсирование «Газпромом» иностранных клубов — это чистая политика. Дело тут даже не в «Газпроме». Значит, нашей стране это нужно. Простым болельщикам надо просто болеть за свои команды — всё. Не надо лезть. Если они хотят понимать, то пусть обратятся к нашему Верховному, он им всё объяснит. Думаю, деньги «Газпрома», которые туда уходят, оттуда же возвращаются обратно. Мы не совсем же тупые», — приводит слова Овчинникова Legalbet.
«Газпром» - многолетний титульный спонсор санкт-петербургского «Зенита», действующего чемпиона России. Также дочерние компании «Газпрома» спонсируют некоторые клубы РПЛ, например, «Оренбург».
До начала СВО «Газпром» был одним из главных спонсоров Лиги чемпионов, а также титульным партнером немецкого «Шальке», однако этот клуб отказался от денег российской компании с началом событий на территории Украины.
Сейчас за рубежом «Газпром» спонсирует сербскую «Црвену Звезду», один из самых успешных и титулованных клубов страны. В руководстве команды этим летом заявляли, что им необходим бюджет в размере 40 млн евро.
По информации турецких СМИ, два стамбульских клуба, «Бешикташ» и «Фенербахче», хотели бы заключить спонсорские соглашения с «Газпромом».