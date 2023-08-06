Карлос Алькарас: каждый болельщик «Реала» хочет видеть Мбаппе в Мадриде

«Каждый болельщик «Реала» хочет видеть Мбаппе в Мадриде. Он один из лучших игроков в мире, все хотят видеть его в своей команде. Я вижу все эти мемы, связанные с Мбаппе в «Мадриде», и они меня смешат. Но, надеюсь, мы прочитаем какие-нибудь новости о том, что Мбаппе переходит в «Мадрид», потому что мне бы этого хотелось», — приводит слова Алькараса Mundo Deportivo.