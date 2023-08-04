Арбитр на VAR забыл нажать на кнопку связи с Безбородовым во время матча «Ахмата» и ЦСКА

Стали известны детали переговоров главного судьи матча 2-го тура РПЛ между «Ахматом» и ЦСКА (2:3) Владиславом Безбородовым с арбитром Сергеем Ивановым , отвечавшим за VAR на той игре. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, Иванов объяснял Безбородову, что защитник ЦСКА Милан Гаич должен быть удалён, ещё до того, как «Ахмат» пробил пенальти назначенный за фол сербского футболиста. Но из-за спешки арбитр на VAR забыл нажать на кнопку для связи с главным судьёй, из-за чего у них и были проблемы с соединением. Иванов догадался о своей ошибке уже после пробития пенальти, однако настоял на перебитии и удалении Гаича.