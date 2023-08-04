Захарян не хочет переходить в «Страсбург»

«Сделка со «Страсбургом» по Захаряну вряд ли состоится. Французский клуб не ставит высоких спортивных задач, не играет в еврокубках и поэтому не выглядит хорошим местом до развития карьеры, а трансфер из него в «Челси» нереалистичен ввиду ситуации в мире – в Англии наверняка будут чинить препятствия переходу россиянина.



«Динамо» рассчитывает оставить за собой процент от дальнейшей перепродажи Захаряна – в истории со «Страсбургом» на эту сумму претендуют посредники. Спрос на Захаряна в Европе высокий. Очевидно, что до закрытия трансферного окна будут более интересные предложения и для карьеры игрока, и для интересов клуба. Ранее сообщалось, что предложение «Страсбура» действует до конца недели», — сказал источник.