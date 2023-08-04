Червиченко: если «Рубин» не испугается, то «Спартак» не ждет ничего хорошего

«Рубин» может преподнести сюрприз «Спартаку», если не испугается. «Спартак» совсем плох в обороне. Если за счёт давления в атаке «Спартак» не сможет перехватить инициативу, а «Рубин» не испугается и реализует те моменты, которые «Спартак» ему в большом количестве предоставит, то ничего хорошего «Спартак» не ждёт.



Огромное количество моментов у «Оренбурга», которое он реализовал. Огромное количество моментов у «Балтики», которые не были реализованы. «Балтика» с «Рубином» на сегодняшний день команды одного калибра. На своём поле «Рубин» захочет доставить «Спартаку» максимум проблем», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.