Гранат: «Спартак» сейчас точно не сильнее «Зенита»

«Спартак» сейчас сильнее «Зенита»? Нет, точно не сильнее. Я думаю, в любой бы команде что-то бы сломалось, если бы из нее ушел игрок уровня Малкома. Логично, что в «Зените» нарушилась структура игры после ухода Малкома. Плюс не было Вендела и Кузяева. Они втроем были основополагающими футболистами, действовали в центре поля. Это большие потери для «Зенита». Но с таким подбором тренеров и игроков, рано говорить о начале заката чемпионской команды», — приводит слова Владимира Граната «Татар-информ».