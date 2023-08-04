Гаджи Гаджиев выделил самый интересный матч третьего тура Премьер-лиги

«Наверное, центральной игрой тура является матч ЦСКА – «Локомотив», потому что в играх «Рубин» — «Спартак» и «Зенит» — «Динамо» между соперниками все же есть различия в классе. А тут разница незначительная, и сказать, какая команда потенциально более сильная, очень сложно. Плюс-минус две копейки. При этом я не умаляю достижений, например, «Рубина», потому что эта команда стартовала достойно. Непросто будет «Спартаку» его обыграть. То же самое касается и игры «Зенит» — «Динамо». Но если мы про вывеску, то это ЦСКА – «Локомотив», — подчеркнул специалист.