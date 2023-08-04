Гаджи Гаджиев выделил самый интересный матч третьего тура Премьер-лиги
Знаменитый отечественный футбольный тренер Гаджи Гаджиев, ныне являющийся президентом выступающего в Первой лиге махачкалинского «Динамо», рассказал «Газете.Ru», что считает матч ЦСКА – «Локомотив» центральным в третьем туре Российской премьер-лиги, несмотря на обилие ярких вывесок.
«Наверное, центральной игрой тура является матч ЦСКА – «Локомотив», потому что в играх «Рубин» — «Спартак» и «Зенит» — «Динамо» между соперниками все же есть различия в классе. А тут разница незначительная, и сказать, какая команда потенциально более сильная, очень сложно. Плюс-минус две копейки. При этом я не умаляю достижений, например, «Рубина», потому что эта команда стартовала достойно. Непросто будет «Спартаку» его обыграть. То же самое касается и игры «Зенит» — «Динамо». Но если мы про вывеску, то это ЦСКА – «Локомотив», — подчеркнул специалист.
После двух туров таблицу РПЛ возглавляют «Краснодар» и московский «Спартак», не потерявшие ни одного очка. По четыре балла набрали «Локомотив», «Зенит», «Крылья Советов», «Ростов» и «Урал». ЦСКА идет сразу следом за этой группой, потерпев в первом туре поражение от «Урала» (1:2) и обыграв во втором грозненский «Ахмат» (3:2).