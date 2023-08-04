Сазонов: "Гагнидзе - талантливый и перспективный молодой футболист"

— Лука — очень талантливый и перспективный молодой футболист. Он действительно хладнокровен в плане футбола, хорошо играет с мячом, думает головой. Возможно, ему надо добавить чуть чуть агрессии в отборе. Но что касается стрессовых ситуаций с мячом в атаке, то он все делает хладнокровно. Лука всегда находит хорошие варианты за счет своей техники. Думаю и верю, что у Луки большое будущее и что он будет играть там, где мечтает, — сказал Сазонов.