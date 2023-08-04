Сазонов: "Гагнидзе - талантливый и перспективный молодой футболист"

Сазонов назвал Гагнидзе талантливым футболистом с большим будущим
Защитник «Динамо» и сборной Грузии Саба Сазонов заявил «РБ Спорт», что у его одноклубника Луки Гагнидзе большое будущее.
— Лука — очень талантливый и перспективный молодой футболист. Он действительно хладнокровен в плане футбола, хорошо играет с мячом, думает головой. Возможно, ему надо добавить чуть чуть агрессии в отборе. Но что касается стрессовых ситуаций с мячом в атаке, то он все делает хладнокровно. Лука всегда находит хорошие варианты за счет своей техники. Думаю и верю, что у Луки большое будущее и что он будет играть там, где мечтает, — сказал Сазонов.
Воспитанник тбилисского «Динамо» Гагнидзе выступает за московский клуб с 2021 года, сезон 2021/22 он начал в аренде в «Урале», а закончил в аренде в «Ракуве». В минувшем сезоне 20 летний грузинский футболист провел на клубном уровне 27 матчей, отметившись 3 результативными передачами.