Аббос Файзуллаев прокомментировал переход в ЦСКА

«Конечно, я очень рад присоединиться к такому клубу, как ЦСКА, это одна из самых титулованных команд России. Надеюсь, у меня всё получится, я покажу себя и буду дальше развиваться.



Мне нравится больше играть на позиции «десятки». Могу также играть левого или правого вингера. Хочу стать важным игроком ЦСКА и помочь клубу выиграть всё.



Я ещё ни с кем не подружился, но чуть-чуть знаком с Бахой был. Хочу быстрее встретиться и подружиться со всеми ребятами», – сказал Файзуллаев в интервью клубной пресс-службе.