Чинквини: у Кокорина нет никаких шансов остаться в Италии

«Пока Кокорин в «Фиорентине», Саша играет, забил гол в ворота «Катанзаро», но думаю, он всё равно не входит в планы главного тренера. Думаю, у Кокорина нет никаких шансов остаться в Италии. Куда более реально его возвращение в «Арис», – приводит слова Чинквини «РБ Спорт».