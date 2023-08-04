Чинквини: у Кокорина нет никаких шансов остаться в Италии
Экс-спортдиректор «Фиорентины» скептически оценивает будущее форварда во Флоренции.
Бывший спортивный директор итальянской «Фиорентины» Оресте Чинквини оценил шансы российского форварда Александра Кокорина остаться во флорентийском клубе.
«Пока Кокорин в «Фиорентине», Саша играет, забил гол в ворота «Катанзаро», но думаю, он всё равно не входит в планы главного тренера. Думаю, у Кокорина нет никаких шансов остаться в Италии. Куда более реально его возвращение в «Арис», – приводит слова Чинквини «РБ Спорт».
Ранее сообщалось, что руководство «Фиорентины» предлагало Кокорина нескольким командам из нижней части таблицы Серии А и клубам Серии В. По данным СМИ, желающих приобрести 32-летнего россиянина не оказалось. Отмечалось, что футболист может продолжить карьеру в Израиле, Турции или на Кипре.
В минувшем сезоне форвард выступал на правах аренды за кипрский «Арис», где провёл 30 матчей и отметился 13 голами и шестью результативными передачами. Контракт Кокорина с «Фиорентиной» действует до 2024 года.