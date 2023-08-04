Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран получил красную карточку после финального свистка матча с «Краснодаром» за апелляции к арбитру.

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По ходу встречи главный судья встречи Артём Любимов показал Юрану предупреждение за споры, а уже после завершения игры специалист пошёл к представителю Фемиды, чтобы выразить несогласия с его действиями, и нарвался на вторую жёлтую карточку, приведшую к удалению.