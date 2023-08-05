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Уборщика «Интер Майами» уволили из-за Месси

Сотрудник клининговой службы клуба MLS «Интер Майами» Кристиан Саламанка был уволен со своей должности из-за того, что взял автограф у нападающего Лионеля Месси. Об этом уборщик рассказал в интервью La Nacion.

Уборщика «Интер Майами» уволили из-за Месси
© Газета.Ru

Саламанка заявил, что встретил Месси на парковке у стадиона, после чего окликнул его.

«Я расстегнул рабочую одежду, а под ней у меня была футболка сборной Аргентины. Он расписался на ней, а затем пришла охрана и меня уволили. Но это стоило каждой секунды», — заявил Саламанка.

Сотрудников домашнего стадиона «Интер Майами» перед приемом на работу предупреждают о недопустимости контактов со звездами во время рабочего процесса.

Ранее стало известно, сколько Лионель Месси принес денег «Интер Майами» после перехода.

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