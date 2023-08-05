Гвардиол перешел в "Манчестер Сити", став самым дорогим защитником в мире

В субботу "Манчестер Сити" объявил о переходе 21-летнего защитника "Лейпцига" Йошко Гвардиола. По данным СМИ, сумма трансфера хорватского футболиста составила 90 млн евро, еще 10 млн немецкий клуб получит в виде бонусов.

© Российская Газета

Гвардиол подписал контракт на пять лет. За новый клуб он будет выступать под номером 24. Он стал самым дорогим защитником в истории. Предыдущий рекорд принадлежал Гарри Магуайру, которого "Манчестер Юнайтед"приобрел за 87 миллионов евро.

"Всегда мечтал, что когда-нибудь буду играть в Англии. Перейти сейчас в "Манчестер Сити" после того сезона, который у них был - огромная честь", - признался игрок после перехода.

Ранее испанский наставник "Сити" Пеп Гвардиола пошутил о предстоящем трансфере игрока.

"Отличная фамилия", - сказал испанец.