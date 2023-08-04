Тренер Игнатьев: Захаряну нет смысла менять "Динамо" на "Страсбур"

«Хозяин — барин. Если не сошлись в финансах, то это их дело. «Динамо» имеет все основания держать игрока у себя.



Нет смысла ехать куда-то только ради того, чтобы уехать. Наш болельщик тогда останется без серьезного футболиста. Какой смысл вообще уезжать?» — заявил Игнатьев.