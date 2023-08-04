Тренер Игнатьев: Захаряну нет смысла менять "Динамо" на "Страсбур"

«Хозяин — барин»: экс-наставник сборной России объяснил, почему «Динамо» не продает Захаряна
Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев в интервью Legalbet заявил, что столичное «Динамо» имеет полное право не отпускать полузащитника Арсена Захаряна во французский «Страсбур».
По его словам, 20-летнему игроку также нет смысла уезжать в Лигу 1 ради факта самого отъезда, а нужно стараться искать клуб, где можно будет прогрессировать.
«Хозяин — барин. Если не сошлись в финансах, то это их дело. «Динамо» имеет все основания держать игрока у себя.
Нет смысла ехать куда-то только ради того, чтобы уехать. Наш болельщик тогда останется без серьезного футболиста. Какой смысл вообще уезжать?» — заявил Игнатьев.
В нынешнем сезоне Захарян провел за «Динамо» три игры, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.
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