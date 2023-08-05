Агент Дзюбы назвал паразитом комментатора Нагучева, сравнившего игрока с быдлом
Леонид Гольдман, представляющий интересы форварда "Локомотива" Артема Дзюбы, считает, что комментатор Роман Нагучев хочет раздуть скандал из-за слов футболиста, который отказал журналистам в общении. Его слова передает "Спорт день за днем".
"Хочу сказать, что если Артем ведет себя как быдло, по словам многоуважаемого Романа, то комментатор ведет себя как паразит, который постоянно паразитирует на фамилии Дзюба. За неделю это уже второй или третий комментарий Романа на данную тему, очень уж она его задела, видимо. Для Артема всегда болельщики стоят на первом месте, он всегда к ним максимально лоялен", - сказал Гольдман.
В феврале Дзюба стал игроком "Локомотива". До этого он играл в Турции за "Адану Демирспор". Там он провел всего несколько месяцев. После возвращения в российский чемпионат Дзюба отметился восьмью забитыми мячами и пятью результативными передачами в 11 матчах. В новом сезоне нападающий сыграл два матча в чемпионате России и еще один - в Кубке страны, отметившись одним забитым мячом. 5 августа "Локомотив" рамках Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграет с ЦСКА.