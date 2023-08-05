Агент Дзюбы назвал паразитом комментатора Нагучева

"Хочу сказать, что если Артем ведет себя как быдло, по словам многоуважаемого Романа, то комментатор ведет себя как паразит, который постоянно паразитирует на фамилии Дзюба. За неделю это уже второй или третий комментарий Романа на данную тему, очень уж она его задела, видимо. Для Артема всегда болельщики стоят на первом месте, он всегда к ним максимально лоялен", - сказал Гольдман.